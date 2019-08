Francesca Verdini lascia Salvini per un tentatore di Temptation: le indiscrezioni

editato in: da

Non sembra essere un buon periodo per Matteo Salvini: dopo l’incarico da VicePremier, ora sembrerebbe aver perso anche la fidanzata. Francesca Verdini, infatti, pare aver chiuso la sua storia poiché presa dalla passione per un altro uomo.

Un’indiscrezione che subito è rimbalzata su tutti i giornali di gossip senza, però, che sia stata ancora proferita parola dai diretti interessati. Nessuno dei due, per il momento, si è fatto avanti né per smentire la notizia né per confermarla. Eppure dappertutto si parla della rottura tra Matteo Salvini e Francesca Verdini, la bella 28enne avrebbe già un flirt con un tentatore di Temptation Island, Rodolfo Salemi.

Moro ed affascinante, questo bel trentacinquenne è conosciuto soprattutto per il suo passato da corteggiatore di Mara Fasone nel programma Uomini e Donne, dal quale è stato costretto a ritirarsi per via di un grave incidente stradale. Rodolfo Salemi sembra avere anche più di qualche esperienza in politica, una caratteristica che sembra avere un certo appeal sulla figlia dell’ex senatore Denis Verdini. L’ex corteggiatore, infatti, è stato consigliere delegato allo sport a Viareggio, sua città d’origine.

Non solo bello quindi, ma anche intelligente. Non c’è quindi da stupirsi che Francesca abbia perso la testa per il tentatore, tanto da decidere di chiudere la sua relazione con Salvini. Eppure, appena qualche settimana fa, la coppia era stata vista più affiatata che mai durante le vacanze estive. Tra coccole e baci appassionati, l’ex Premier sembrava davvero aver ritrovato la serenità dopo la rottura con Elisa Isoardi.

Poi oggi, come un fulmine a ciel sereno (e un po’ come la crisi di governo), la notizia dell’amicizia speciale tra la Verdini e il bel tentatore di Temptation Island. Qualcuno sostiene che i due siano semplicemente amici di vecchia data e che, quindi, siano stati visti insieme per questo motivo. Ma la maggior parte delle indiscrezioni confermano una forte attrazione tra loro, esplosa proprio in questi ultimi giorni.

Dai profili di Matteo e Francesca, però, tutto tace. Per cui non ci resta altro che aspettare che qualcuno confermi davvero la rottura definitiva della coppia. E se così fosse, certo per Salvini sarebbe l’ennesima separazione nel giro di poche settimane.