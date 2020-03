Francesca Schiavone, il suo messaggio su Instagram: “Siamo grandi lottatori”

editato in: da

Francesca Schiavone commuove su Instagram con un messaggio che tocca il cuore dei follower e dimostra, ancora una volta, la sua grande forza. Tennista, donna forte e dalla grande sensibilità, Francesca ha combattuto e vinto un tumore, una dura battaglia che le ha lasciato una maggiore consapevolezza.

“Fermiamoci – ha spiegato in un video postato sui social in cui legge una lettera -, oggi ci viene chiesto obbligatoriamente di restare a casa, rompendo tutti i nostri equilibri, fatti di programmi e di piani, quindi restiamo a casa”. Nella clip Francesca racconta la sua lotta contro il male, fatta di dolore, di disperazione e stanchezza, sia fisica che psicologica, ma anche la voglia di farcela e di non mollare.

Leonessa sul campo da tennis come nella vita, la Schiavone ha svelato di aver trovato, in quei mesi difficili, la forza di sorridere e di sperare in un futuro migliore. “Prendiamoci cura di noi – ha detto -, la libertà nasce dalla salute. Oggi abbiamo il tempo per goderci lo spettacolo della vita, un microrganismo l’ha deciso. Siamo molto fortunati. Siamo grandi lottatori. Andrà tutto bene. Stiamo a casa”.

39 anni e una lunga carriera nel mondo dello sport, Francesca Schiavone è fra le più grandi tenniste nella storia del tennis. Fra le sue numerose vittorie quella di un torneo dello Slam nel 2001 in cui ha battuto in finale Samanta Stosur. Nel 2018 aveva annunciato l’addio al tennis, pronta a iniziare una nuova vita come allenatrice, poi la diagnosi, feroce, le cure e la voglia di tornare a sorridere.

Da sempre riservata e lontano dai riflettori, la Schiavone ha scelto di raccontare la sua esperienza, consapevole del fatto di essere un esempio per tantissime persone. “È stata la lotta più dura in assoluto che ho mai affrontato – aveva confessato –. Ho fatto la chemioterapia e la cosa più bella è che sono riuscita a vincere questa battaglia. Sto ancora respirando. Quando me l’hanno detto qualche giorno fa, sono esplosa dalla felicità. E anche oggi vivo in felicità, la posso tagliare con un coltello”.