Francesca Schiavone, il coraggio del suo sorriso su Instagram: “I capelli ricrescono”

editato in: da

Francesca Schiavone ce l’ha fatta. Ha disputato la battaglia più importante della sua vita e l’ha vinta, sconfiggendo il cancro. A raccontarlo la stessa ex tennista, che dopo mesi di silenzio ha parlato di ciò che stava accadendo direttamente ai suoi fan, tramite il suo profilo Instagram, e che ora, finalmente, mostra i segni della vittoria e della rinascita.

Le parole di Francesca Schiavone, pronunciate in un video pubblicato verso la fine del 2019 sui suoi canali social, avevano provocato i brividi a chiunque lo ascoltava. Brividi, poiché dopo mesi di silenzio raccontava una storia che nessuno avrebbe voluto ascoltare ma che, per fortuna, si è conclusa nel migliore dei modi. Col sorriso sulle labbra, quello di chi ce l’ha fatta, e il volto provato, ha dichiarato:

Vi racconto cosa è successo negli ultimi sette mesi della mia vita. Mi hanno diagnosticato un tumore maligno. È stata la lotta più dura in assoluto che abbia mai affrontato. La cosa più bella è che sono riuscita a vincere questa battaglia. Quando me lo hanno detto sono esplosa di felicità. Anche oggi vivo di felicità, la posso tagliare con un coltello. Sono già pronta ad affrontare nuovi progetti a cui sto pensando e che avevo e non potevo realizzare. Sono felice per quello che sono oggi.

Parole durissime, ma anche estremamente belle, con le quali Francesca Schiavone ha dimostrato tutta la sua forza. Oggi, dopo il periodo più buio della sua vita, è tornata a sorridere mostrando ai fan, e non solo, i segni della sua vittoria. Sul suo profilo Instagram, infatti, è apparso un post, il primo dopo la dichiarazione che ha lasciato tutti a bocca aperta, in cui l’ex tennista appare felice e allegra.

Nella foto, Francesca mostra i capelli che ricrescono, quelli che i cicli di chemioterapia, necessari per salvare la vita, le avevano portato via. E torna a ribadire di essere felice, come solo una persona che ha combattuto una guerra contro una brutta malattia e l’ha vinta può essere. La Schiavone sorride, questa volta con il volto meno provato e decisamente più sereno. E con lei, sorridiamo anche noi.