Francesca Manzini single, è finita con il fidanzato

Francesca Manzini è tornata single. L’attrice ha annunciato la fine della relazione con il fidanzato Juan Martin Fagiani a cui era legata da qualche tempo. La comica ha confessato su Instagram di aver detto addio al giocatore di rugby proprio poche settimane dopo che sui social aveva fatto le presentazioni ufficiali.

“Cari amici, il mio rapporto con Juan è giunto al termine – ha svelato Francesca -. È passato poco tempo da una presentazione che ho fatto sui social, avevo messo la foto, ma diciamo che da tempo c’era un arrancare e un accontentarsi per non perdere quel legame importante mentale che si è subito tramutato in amicizia, il che è molto meglio”. La Manzini ha svelato che la love story sarebbe terminata con grande serenità, lasciando spazio a un’amicizia.

“Si vive più sereni – ha confessato Francesca -, con la voglia di andare altrove, senza restare strozzati in una situazione solo per abitudine o altro. Per carità non riguardava in questo caso me e Juan però ci sono visioni diverse e stili di vita completamente diversi. Questo non vuol dire odio verso l’altro anzi, vuol dire rispetto, farlo vivere come vuole e io vivere come voglio io. Juan guarderà questo video quindi ciao, ti voglio bene – ha concluso -. Ora sono felice, e se posso essere utile, se non state bene ditelo, non andate avanti”.

In tanti hanno commentato la clip della Manzini, dispiaciuti per lei. Francesca d’altronde sembrava convinta di aver trovato il grande amore. Su Instagram, la star di Amici Celebrities, aveva postato uno scatto in bianco e nero in cui baciava Juan e l’aveva definito: “Il dono di Dio […] l’emblema di ciò che si dice la vita. Quindi amarla, viverla e saperla vivere con la totale logicità, razionalità, ed emotività”. Una love story che, a quanto pare, non è continuata come l’attrice avrebbe voluto.