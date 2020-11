Francesca Fioretti, il ricordo di Astori nell’emozionante messaggio alla figlia

editato in: da

Davide Astori e Francesca Fioretti, il loro grande amore

Nella sua quotidianità e nei suoi pensieri c’è sempre l’ex compagno Davide Astori, scomparso il 4 marzo del 2018 all’improvviso a causa di un arresto cardiaco nel sonno. E Francesca Fioretti lo ricorda sempre facendo commuovere sempre i suoi follower.

Il capitano della Fiorentina ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita della sua compagna, che piano piano è riuscita a riprendere in mano la sua vita, grazie anche alla figlia Vittoria, frutto di quell’amore che non morirà mai.

Su Instagram la Fioretti ha pubblicato un bellissimo scatto della sua piccola che, munita di cappotto e cappellino, si diverte a giocare con delle foglie secche, lanciandole in aria. A corredo della fotografia, un pensiero toccante:

Mi dissero che dovevo ringraziare te – ha scritto Francesca – Ma noi già sapevamo che ci saremmo ringraziate a vicenda. La mia eternità.

Il messaggio di consapevolezza e speranza, di una mamma che ha saputo rimboccarsi le maniche, dopo una grande perdita. Il percorso di certo non è stato facile: Francesca è riuscita a gestire il trauma della morte del compagno grazie a una psicologa infantile, come rivelato nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

Per molti mesi infatti ha fatto fatica a gestire la piccola Vittoria, impaurita al pensiero di volerle meno bene. A quasi tre anni dalla scomparsa di Astori però la Fioretti è riuscita a rialzarsi: da quel 4 marzo del 2018 che le ha strappato il grande amore della sua vita, ha piano piano ricostruito la sua vita, lasciando Firenze, piena di ricordi belli ma dolorosi.

Poi si è trasferita in una nuova casa a Milano, trovando un lavoro a teatro, che l’ha vista debuttare lo scorso anno come protagonista dello spettacolo Lumbs.

Da quando il suo compagno è scomparso, la Fioretti ha pubblicato diversi post per ricordare il capitano della Fiorentina. Come quando ha condiviso sul suo profilo Instagram un meraviglioso scatto dell’aurora boreale, accompagnato dalle parole “SBAMMMMMMMMMM, Ci hai trovate!”.

Francesca ovviamente non poteva non dedicare delle parole d’amore anche lo scorso marzo, quando ha pubblicato uno scatto in bianco e nero che la vede con la sua bambina su una spiaggia vuota a guardare l’orizzonte: “Tu, Vittoria, il mio unico posto sicuro nel mondo, per sempre”.