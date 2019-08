Francesca Fioretti, la sua nuova vita (col sorriso) dopo Davide Astori

editato in: da

La vita continua, nonostante tragedie, grandi dolori, ingiustizie, nonostante tutto. Lo sa bene Francesca Fioretti che, un pezzo dopo l’altro, sta ricostruendo la sua esistenza distrutta dalla morte di Davide Astori.

Progetti per il futuro, un grande amore e una famiglia spazzati via all’improvviso dal destino che si è accanito in modo crudele sul calciatore. Davide è venuto a mancare il 4 marzo 2018 a soli 31 anni, lasciando sole Francesca Fioretti e la figlia Vittoria. È stato proprio per amore della piccola che l’attrice ha scelto di non lasciarsi andare e di lottare.

Francesca ha intrapreso un percorso difficile, tentando di elaborare un lutto terribile e di andare avanti per il bene di sua figlia. C’è riuscita, con coraggio e grande dignità, diventando un esempio per tante donne. Oggi sorride, perché Davide avrebbe voluto così e perché la vita deve continuare, anche se il futuro che si era costruita è stato spazzato via.

Dopo quel 4 marzo per la Fioretti è iniziata una “seconda esistenza”, fatta di una nuova casa a Milano (dopo aver lasciato quella presa con Davide a Firenze), un lavoro a teatro e i viaggi. La voglia di viaggiare e conoscere il mondo l’aveva avvicinata da subito ad Astori. Entrambi condividevano questa passione che, negli anni insieme, hanno vissuto visitando il Giappone e il Nepal.

Oggi Francesca è tornata – non senza fatica – a sorridere e lo fa grazie alla sua bambina e a quei viaggi che la fanno sentire vicina a Davide. L’ultimo l’ha portata a scoprire la Turchia, la Cappadocia e Petra, sempre insieme a Vittoria. In uno scatto postato di recente su Instagram, la Fioretti racconta la sua vita dopo Astori, fatta di timidi sorrisi e di coraggio.

Nell’immagine Francesca è nel deserto con la sua bambina e due amici: “M’illumiNI d’immenso – si legge nella didascalia -. La luna. P.S: senza filtri, lo giuro”. Sul volto un sorriso e nella mente un pensiero rivolto a Davide.