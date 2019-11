editato in: da

Francesca Fialdini parla de La Vita in Diretta e scatena la polemica. La conduttrice è stata ospite di TvTalk dove ha parlato della trasmissione Da noi…a ruota libera. La giornalista è convinta di aver trovato lo show adatto a lei e non rimpiange il passato.

“Finalmente stiamo andando verso le cose che sento più adatte a me – ha spiegato -. C’è un grande spirito di squadra che è unito a un gusto che ci accomuna rispetto alle tematiche femminili, rispetto a quello che vorremmo dalle storie d’amore, uscendo fuori dai sentimentalismi”.

Al tempo stesso non sembra mancarle La Vita in Diretta, programma che ha condotto con Tiberio Timperi e che oggi è guidato da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. “Spero che il pubblico non si offenda, no, non mi manca – ha confessato -. Amo il pubblico che mi ha seguito e che continua anche in parte a seguirmi la domenica. Quel tipo di impegno specifico, indipendentemente dalla diretta quotidiana o meno, oggi non mi manca”.

“Avevo bisogno di prendere la giusta distanza rispetto a certe tematiche che in fondo non ho mai condiviso – ha aggiunto la Fialdini -. Non ne ho mai fatto mistero di non condividere scelte che allungassero la cronaca nera parlando di attualità, quando non necessariamente l’attualità avrebbe dovuto portarci in quella direzione. Preferivo un alleggerimento che alle volte facevamo fatica a portare. Indipendentemente da chi conduce ‘La vita in diretta’, è il format che andrebbe rivisto”.

Infine ha affermato di non aver mai seguito la nuova edizione de La Vita in Diretta che, stando ai dati d’ascolto, non ha ottenuto il successo sperato nella sfida contro Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. “Cosa penso della conduzione di quest’anno? Scusatemi Lorella e Alberto ma non vi ho mai visto – ha detto la Fialdini -. Solo una volta…ero collegata con loro per una breve partecipazione. Non ho mai avuto modo di vederla. Però, per quanto sia stata un’esperienza formativa e difficile, posso dire di aver incontrato persone meravigliose che dovrebbero avere la possibilità di esprimersi di più. Parlo degli autori”.