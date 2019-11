Francesca Fialdini e La Vita in Diretta, la dura replica di Costanzo

editato in: da

Maurizio Costanzo replica duramente alle parole di Francesca Fialdini su La Vita in Diretta. Qualche giorno fa la conduttrice aveva risposto ad alcune domande riguardo il contenitore pomeridiano attualmente condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano.

La giornalista, che è stata ospite della quarta puntata di Adrian, lo show di Adriano Celentano, ha spiegato di non sentire la mancanza del programma e di aver sempre criticato l’ampio spazio dato alla cronaca nera. Francesca è infatti convinta che l’intero format vada cambiato.

“Non mi manca – aveva confessato -. […] Avevo bisogno di prendere la giusta distanza rispetto a certe tematiche che in fondo non ho mai condiviso. Non ne ho mai fatto mistero di non condividere scelte che allungassero la cronaca nera parlando di attualità, quando non necessariamente l’attualità avrebbe dovuto portarci in quella direzione. Preferivo un alleggerimento che alle volte facevamo fatica a portare. Indipendentemente da chi conduce ‘La vita in diretta’, è il format che andrebbe rivisto”.

Parole che avevano scatenato un’accesa polemica, non solo perché la Fialdini ha guidato per diverso tempo La Vita in Diretta, ma anche perché il format sta subendo un pesante calo d’ascolti nell’ultimo periodo. Lo share continua a scendere, schiacciato dalla concorrenza di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, così tanto che si è parlato anche di una cancellazione a favore di Geo.

Sulla questione è intervenuto anche Costanzo che ha criticato la decisione della Fialdini di commentare lo show che ha condotto. “Parlare in modo critico e negativo di un programma che ci ha dato tanto è sempre una mossa da non fare – ha spiegato il giornalista sulle pagine di Nuovo -. Per questo Francesca Fialdini sbaglia a dare giudizi così duri su La vita in diretta, che ha condotto per due stagioni prima insieme a Marco Liorni e poi a Tiberio Tiberi”.

Costanzo ha poi ricordato alla Fialdini l’importanza che ha avuto La Vita in Diretta nella sua carriera. “D’altronde per lei, che è brava, è stato un bel trampolino di lancio: anche se aveva già esperienza in tv, le ha regalato quella popolarità che solamente un contenitore così seguito può dare”