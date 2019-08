Francesca De André, il nuovo corteggiatore è un falcoltoso imprenditore

editato in: da

Francesca De André ha un nuovo, facoltoso, corteggiatore.

A svelarlo il settimanale Oggi secondo cui la modella avrebbe fatto perdere la testa a un potente imprenditore che starebbe facendo di tutto pur di conquistarla. L’uomo sarebbe rimasto stregato dalla bellezza e dal carattere di Francesca compiendo follie e gesti importanti per attirare la sua attenzione.

La De André, come è noto, da poco è tornata single dopo aver chiuso la relazione con Gennaro Lillio, il modello napoletano conosciuto durante il Grande Fratello. La coppia si era innamorata nel bunker di Cinecittà, benedetta da Barbara D’Urso e da Fabrizia, la sorella di Francesca. Un amore nato in seguito all’addio della nipote di Faber a Giorgio, il fidanzato che l’aveva tradita.

Nelle scorse settimane la De André aveva confessato di essersi riavvicinata a Giorgio, confermando la rottura con Gennaro Lillio, ma aveva anche affermato di voler rimanere single. A quanto pare però all’orizzonte è spuntato un nuovo corteggiatore. Non è chiaro quale sia stata la reazione di Francesca che di certo sarà rimasta molto colpita dai gesti importanti del pretendente.

A causare la fine della relazione con il giovane napoletano sarebbe stata, come ha raccontato lui stesso, la decisione di Francesca di riallacciare i rapporti con Giorgio. Alla base anche forti differenze caratteriali e litigi continui che erano scoppiati anche dentro la casa del Grande Fratello.

“Non ci sono mai stati calcoli e strategie ma solo amore che per me va al pari passo col ‘Rispetto’ – aveva scritto il modello nelle Stories di Instagram -. C’ho provato illudendomi che l’amore possa cambiare le persone ma i proverbi cinesi insegnano ‘Chi nasce tondo non muore quadrato'”.

Resta un mistero l’identità del corteggiatore di Francesca che, secondo i fan, verrà svelata nelle prossime puntate di Pomeriggio Cinque e Domenica Livedove la De André, ancora una volta, sarà fra i protagonisti.