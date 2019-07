Francesca De André innamorata più che mai: la lettera d’amore per Gennaro

editato in: da

Francesca De André è sempre più presa da Gennaro Lillio, tanto da avergli dedicato una lunga lettera d’amore per far luce sui suoi sentimenti e cancellargli ogni dubbio.

La nipote del celebre cantautore Fabrizio De André sembra così aver definitivamente archiviato la storia con Giorgio Tambellini, l’ex che l’avrebbe tradita con una mora misteriosa durante la sua partecipazione al Grande Fratello.

Ora, nel cuore di Francesca c’è posto soltanto per Gennaro, il bel modello partenopeo che subito si è sentito attratto dalla sua coinquilina. E nonostante le numerose critiche ricevute dentro e fuori la casa di Cinecittà, i due sembrano essere felici ed innamorati più che mai.

Proprio in questi giorni, Francesca ha deciso di dedicare al suo fidanzato una lunga lettera d’amore, pubblicata sul settimanale DiPiù:

Caro Gennaro, ci conosciamo da poco, nella Casa del Grande Fratello siamo stati insieme per quasi due mesi, ma ci stiamo conoscendo veramente solo adesso, dopo la fine del reality. Io però sono già convinta del nostro amore, anche perché sei riuscito a fare breccia nel mio cuore mentre ero in subbuglio. E, sai, è già difficile fare colpo su di me quando sto bene, ma è quasi impossibile quando sono distratta da un uragano emozionale e doloroso, proprio come mi è capitato durante il Grande Fratello: in quei giorni in me la diffidenza regnava sovrana.

Nessun dubbio per la De André quindi, che sembra più che convinta dei sentimenti che prova per il suo Gennaro Lillio. Finalmente, la 29enne si sente non solo affettivamente ricambiata, ma anche ascoltata e compresa. Sia fuori sia dentro la casa del GF, il bel partenopeo è sempre stato un sostegno importante per Francesca, soprattutto nei suoi momenti peggiori, legati sia alla relazione burrascosa con il suo ex Giorgio sia al difficile rapporto con il padre Cristiano, che proprio in questi giorni ha lanciato un appello alla figlia per cercare di riunire la famiglia.

Di questo, l’oramai ex gieffina parla chiaramente nella sua lettera:

Ti ricorderai che ti avevo, in parte, parlato dei miei problemi che ho avuto, e ancora ho, con mio padre, con il quale non parlo da anni: i nostri unici contatti sono attraverso gli avvocati. Quando dico prendere l’intero pacchetto intendo proprio questo. Essere fidanzati con me significa stare accanto a una ragazza che, al posto di ricevere un qualunque tipo di aiuto dal padre, o da un qualsiasi parente, ha conflitti legali con il padre ed è denigrata dall’intera famiglia.

Eppure, concluso il reality, Francesca De André sembra aver accantonato l’aggressività e il malessere degli ultimi mesi. Ora è felice ed innamorata, e spera soltanto di non essere nuovamente delusa dal suo nuovo fidanzato. Forse, dato il difficile rapporto con il padre, non sarà facile per lei abbandonarsi definitivamente ad un uomo, ma Gennaro potrebbe essere la persona giusta per provare a farlo. E questa dichiarazione “a cuore aperto” sembra esserne la dimostrazione.

Mi piace la personalità effervescente con la quale mi stupisci giorno dopo giorno: conoscendoti in modo superficiale sembri un uomo calmo e posato, conoscendoti meglio sei un vulcano in eruzione. Chi guarda dall’esterno può, giustamente, pensare che sia io quella da mantenere calma… Invece no, sei tu. Ottimo pane per i miei denti. Gennaro, sei mio. Gennaro, sono tua. Non ti deluderò, non deludermi nemmeno tu.

Con queste parole la bella 29enne chiude la sua lettera d’amore, mostrandosi al suo fidanzato (e non solo) senza filtri. Un passo importante per la nipote di De André, che finalmente ha trovato il coraggio di farci vedere il suo lato femminile e romantico, finora coperto da una maschera di rabbia ed aggressività.