Francesca Barra ricoverata in ospedale: cosa è successo e come sta

“Intervento ok”: Francesca Barra annuncia così di essere stata ricoverata in ospedale. La giornalista ha postato su Instagram uno scatto in cui è stesa in un letto dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano. Nell’immagine non si vede tutto il volto della moglie di Claudio Santamaria, ma solo il pigiama, le lenzuola e la flebo.

Francesca non ha svelato cosa sia accaduto di preciso, ma ha ironizzato sul suo oroscopo, affermando che farà di tutto per essere presente a La Repubblica delle Donne, il programma di Piero Chiambretti in cui è un ospite fisso. “Branco e la sfiga che prospetti alla bilancia…non vi temo! – ha scritto nel post la Barra – ho detto ai dottori che devo tornare da Piero Chiambretti a La Repubblica delle Donne mercoledì. Me lo concedono se mi mette un lettino stile Amanda Lear sul palco”.

La giornalista non ha svelato nulla di più riguardo i motivi del suo ricovero. Ha però fatto sapere che starà meglio e che sta facendo di tutto per riprendersi in fretta. Classe 1978, Francesca è mamma di tre bambini nati dal matrimonio con Francesco Molfino, durato dal 2005 al 2016: Renato, Emma Angelina e Greta. Nel 2017 ha sposato Claudio Santamaria, suo amico d’infanzia e celebre attore, dopo un ritorno di fiamma travolgente. La coppia è convolata a nozze prima negli Stati Uniti e l’anno successivo a Policoro.

Una felicità immensa segnata però da un grande dramma, quello dell’aborto, raccontato con grande coraggio e sofferenza dalla stessa Barra su Instagram. Di recente la coppia era volata in America per celebrare il nuovo anno, annunciando progetti inediti e collaborazioni. Santamaria, ancora una volta, aveva emozionato i follower, postando numerose dediche d’amore per la moglie.

“Se non avessi fame la farei aspettare così per ore solo per guardarla di nascosto”, aveva scritto pubblicando una foto in cui la scrittrice attendeva in un ristorante. Ed è proprio Claudio la persona che si prenderà cura di Francesca durante la convalescenza. Nel frattempo il profilo Instagram della giornalista è stato preso d’assalto dai follower che le hanno augurato una pronta guarigione certi che la Barra, dopo questo intervento, tornerà più forte e in forma di prima.