Francesca Barra contro Antonella Elia su Instagram per gli insulti a Valeria Marini

Francesca Barra commenta l’ultima puntata del Grande Fratello Vip e gli insulti di Antonella Elia nei confronti di Valeria Marini. Nel corso del quinto appuntamento con lo show di Alfonso Signorini, la showgirl sarda è entrata nella casa di Cinecittà per un confronto con Rita Rusic. Gli altri inquilini si sono schierati dalla parte dell’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori e Antonella Elia ha usato parole molto pesanti per descrivere la Marini.

Un atteggiamento che non è piaciuto a molti telespettatori fra cui Francesca Barra che ha criticato il clima di odio che spesso si respira in tv. “Al popolo affamato dai in pasto una lite, un’offesa, la lotta nel fango e farà il tifo sempre per quello – ha scritto -. Non per la pace. Perché se pensate che l’apparente aria da svampiti vi giustifichi, che la vostra comunicazione coincida con essere più fighi perché politicamente scorretti (che noia questa definizione), con essere schietti, allora io sono fuori moda, fuori contesto e me ne vanto”.

Francesca è poi tornata su un episodio accaduto qualche settimana fa a La Repubblica delle Donne: la lite fra Antonella Elia e Taylor Mega. In quell’occasione la Barra era intervenuta, condannando le parole e i modi usati dall’ex valletta di Mike Bongiorno.

“Penso che entrare nella Casa del Grande Fratello – ha aggiunto la moglie di Claudio Santamaria su Instagram – significhi davvero mostrarsi senza filtri così come siamo. Bisogna esserne consapevoli. Ma non significa che ci debba piacere per forza ciò che sentiamo e che fate subire al prossimo.

Possibile che pronunciate queste frasi nei confronti, in questo caso, di Valeria Marini così alla leggera? Ma siete impazziti? Curate la vostra cattiveria!

Gentilezza, cultura ed educazione rendono gli esseri umani speciali e li differenziano dalle bestie. (A pensarci bene La mia luce comunque quando entra un ospite a casa non vomita sulle sue scarpe)”.