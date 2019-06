Francesca Barra e Santamaria tornano a sorridere dopo il dramma dell’aborto

editato in: da

Francesca Barra e Claudio Santamaria tornano a sorridere dopo il dramma dell’aborto.

Qualche giorno fa la giornalista aveva annunciato sul suo profilo Instagram la perdita del bambino che aspettava dall’attore. Un dolore fortissimo che aveva raccontato in un lungo post in cui racchiudeva emozioni, speranze e la profonda delusione per quella vita che non c’era più. “Io e Claudio stiamo vivendo uno dei momenti più dolorosi della nostra vita” aveva confessato

Poco dopo anche Santamaria aveva deciso di rompere il silenzio, ringraziando chi gli era rimasto accanto, supportandolo e sostenendolo per superare la tragedia. “In questo momento per noi così difficile e triste – aveva spiegato – i vostri messaggi ci fanno sentire meno soli”.

Il dolore c’è ancora, ma la coppia ha deciso di reagire e in questi giorni è tornata a sorridere, complice una vacanza a Procida. Il viaggio, documentato su Instagram da Francesca Barra, è stata l’occasione per riscoprire, ancora una volta, la forza travolgente del loro amore. Nello scatto la scrittrice bacia il suo Claudio appassionatamente, commentando: “Non le dicevo niente. La guardavo e mi innamoravo”.

I due si conoscevano sin da quando erano bambini e Claudio andava in vacanza in Basilicata, terra d’origine di lei. Poi le loro strade si erano divise, per incrociarsi di nuovo quando erano adulti: lei sposata con Marcello Molfino e con tre figli – Renato, Emma, Greta – lui reduce dalla relazione con Delfina Delettrez Fendi da cui ha avuto la piccola Emma.

Una passione irrefrenabile che li ha portati a sposarsi per ben due volte, prima a Las Vegas, poi in Basilicata. La Barra aveva annunciato l’arrivo del primo figlio in tv, durante una lite con Alberico Lemme a Live – Non è la D’Urso. Di fronte al farmacista e creatore della controversa dieta che porta il suo nome, Francesca aveva affermato di non essere “grassa”, ma incinta.

Una felicità, quella della coppia, interrotta troppo presto dal dramma dell’aborto. Dopo il grande dolore però ora è tempo di ricominciare.