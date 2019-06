Chi è Franca Leosini, conduttrice di Storie Maledette: marito, figlie, carriera

editato in: da

Fra le signore indiscusse della tv c’è lei, Franca Leosini, conduttrice e anima di Storie Maledette, programma cult in onda su Rai Tre.

Pacata, elegante e mai sopra le righe, la Leosini è una delle presentatrici e giornaliste più apprezzate del panorama italiano. Classe 1949, è nata a Napoli con il nome di Franca Lando e ha iniziato la sua carriera realizzando alcune inchieste per la sezione culturale dell’Espresso. Il suo esordio sulla rivista fu particolarmente turbolento a causa di una controversa intervista a Leonardo Sciascia.

In seguito la Leosini approdò alla rivista Cosmopolitan di cui divenne la direttrice e collaborò con Il Tempo, scrivendo sempre di costume e società. Nel 1988 venne scelta dalla Rai per il ruolo di autrice di Telefono Giallo, celebre programma condotto da Corrado Augias.

Poco dopo divenne la conduttrice di I Grandi Processi e Parte Civile, ma il vero successo arrivò nel 1994 con Storie Maledette, trasmissione entrata nel cuore di milioni di telespettatori di cui è autrice e ideatrice. Il programma racconta le storie dei protagonisti di fatti di cronaca nera, con interviste ed emozionanti faccia a faccia. Lo stile pacato, ma fermo, le sue frasi pungenti e la grande eleganza, hanno consentito a Franca Leosini di conquistare tantissimi fan, che si fanno chiamare i leosiners.

E l’amore? Da anni è sposata con Massimo Leosini e ha due figlie. Con il marito vive un rapporto a distanza visto che lui vive a Napoli, mentre lei si sposta spesso per lavoro.

“È il segreto del nostro rapporto: vederci poco – aveva svelato qualche tempo fa al settimanale Elle -. Meno tempo per litigare. In realtà, vedersi poco ha anche i suoi limiti e i suoi pericoli. La verità è che ci sono crisi in ogni matrimonio. L’importante è volersi rifidanzare ogni volta” e ha aggiunto “Quando arriva da Napoli, appena entra in casa, gli chiedo: “Ti vuoi fidanzare?”. Finora ha sempre risposto di sì”.