Ylenia, la bellissima figlia scomparsa di Al Bano e Romina

È sempre difficile parlare di, la bellissima figlia di Al Bano e Romina. Difficile perché, ad oggi, non si sa più nulla di lei: Ylenia è infatti scomparsa nel 1993. Era il 31 dicembre di quell'anno quando i cantanti ebbero l'ultimo contatto con la figlia. Il dolore è ancora vivo, ma nel cuore di sua madre e suo padre l'amore per Ylenia non si è mai spento. E anche chi ha seguito la vicenda con apprensione, ancora oggi la ricorda con affetto e spera che venga ritrovata.