X Factor 13: ecco le squadre definitive

I giochi sono fatti: Mara Maionchi, Samuel, Malika Ayane e Sfera Ebbasta hanno formato le loro squadre per i live di X Factor 13. Agli home Visit che si sono tenuti a Berlino e sono andati in onda giovedì 17 ottobre 2019 i giudici hanno sacrificato i loro 5 prescelti ai Bootcamp per 3 soli nomi da portare ai live. Ovviamente le loro scelte non sono state condivise da tutti in rete. Dopo i fischi ricevuti da Samuel ai Bootcamp (non gli si perdonò l'eliminazione dei Keemosabe) è toccato a Sfera finire nel mirino degli attacchi social: l'uscita di Sissi a favore di Giordana (la ragazza con l'arpa) non è stata gradita. Vedremo se i live dimostreranno il contrario.