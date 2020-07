#womensupportingwomen: donne che sostengono altre donne. Un’onda inarrestabile

Un'onda inarrestabile sta travolgendo i social in queste ultime ore: arriva dagli Usa ed è una sfida social all'insegna della solidarietà e del supporto tra donne. Ognuna, se nominata, deve postare una propria foto in bianco e nero e nominare a sua volta donne che rappresentano per lei ispirazione, guida, amore, sostegno. Le celeb americane hanno aderito in massa, esprimendo una solidarietà tra loro inaspettata. Anche da noi, moltissimi vip (e non solo) hanno raccolto la sfida: da Laura Pausini ad Alessia Marcuzzi, da Bebe Vio, a Federica Pellegrini: tv, cinema, sport, tutte insieme per ribadire ancora una volta, a gran voce, come solo l’unione fa la forza