I vip diventano scrittori e scalano il box office

Negli ultimi mesi sono stati i casi di vip divenuti scrittori: chi per raccontare problemi amorosi, come nel caso eclatante (per il successo ottenuto) di Giulia De Lellis, con “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”, chi per testimoniare battaglie ben più difficili, come Elena Santarelli con “Una mamma lo sa” che ripercorre l’odissea della malattia del figlio. E chi, infinite, si è cimentato nella narrativa: Francesca Barra e Claudio Santamaria hanno scritto a 4 mani un romanzo ambientato nella loro terra d’origine, la Basilicata, e Vanessa Incontrada ha scritto con sua madre Alicia il suo secondo romanzo, un “noir” dal titolo “Le bugie uccidono”