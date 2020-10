Venezia 77, Elodie incanta tutti: sirena in Versace

Tra le più belle alla cerimonia di apertura di Venezia 77, la cantante Elodie ha sfilato sul red carpet (senza pubblico) fasciata in un meraviglioso abito metallico da sirena Versace, insieme al fidanzato Marracash. I fotografi sono impazziti e in rete i complimenti si sono sprecati: bella come una dea, la nuova musa di Donatella Versace è per ora regina del red carpet della kermesse lagunare