Venezia 77, la Parietti stravolge il look: total black come Kasia Smutniak. Sono Bellissime

Altro red carpet per la settantasettesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, e ancora una volta la bellezza fa da protagonista. Regine assolute della serata Alba Parietti e Kasia Smutniak, che hanno sfoggiato entrambe dei look total black per la prima del film I predatori.