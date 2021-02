Da The Crown a The Undoing: le serie tv nominate ai Golden Globe

Nonostante la pandemia - e il ritardo che ne è conseguito - i Golden Globe Awards tornano a celebrare l'eccellenza della tv e del cinema. Molte delle serie apprezzate dal pubblico e dalla critica sono finite in nomination: da The Undoing a The Crown, passando per Ozark, La regina degli scacchi, Unorthodox, senza dimenticare The Mandalorian ed Emily in Paris.