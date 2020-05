Teste post quarantena: i nuovi look delle vip

Grigi, come l’ultimo must in fatto di capelli impone, oppure biondissimi, o ancora rosa o color cherry-ciliegia. La fase due e la voglia di ricominciare e voltar pagina si riconosce, a parte, anche dai capelli. La prima cosa che le donne hanno fatto è stata prenotare la sospirata seduta dai parrucchieri, per coprire ricrescite, rimediare a tinte fai da te dall’esito discutibile e levare le doppie punte. Non fanno eccezione vip e influencer, la cui immagine è parte del loro successo. Qualcuno è tornato ai vecchi amori, come il super biondo di Ilary Blasi, altre hanno osato, come il grigio platino di Alessandra Amoroso. Qualcuna continua a sperimentare, come Dua Lipa, passata dalle meche bionde su base nera al rosa fino all’ultima tinta cherry. Vediamole tutte