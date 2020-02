Sanremo 2020, top e flop della seconda serata

Sanremo, seconda serata all’insegna della (eccessiva) lunghezza e del Fiorello show: canta, balla e fa il quinto dei Ricchi e Poveri, riuniti per l’occasione. Un po’ troppo ospiti, D’Alessio, Zucchero, Ferro e Ranieri, che fanno scivolare le esibizioni dei cantanti oltre l’una di notte. Ma ormai Amadeus, forte degli ascolti record della prima serata, è scioltissimo e si concede un po’ di “cazzeggio” con l’amico Fiore, la sala stampa si scatena sulle note di “Mamma Maria”, i Ricchi e Poveri riescono a scuotere pure l’abbonato Rai di 85 anni in prima fila. Emozionante l’omaggio a Fabrizio Frizzi, che il 5 febbraio avrebbe compiuto 62 anni, e l’esibizione di Paolo Palumbo, 22enne malato di Sla che comunica e canta attraverso un monitor. Meno azzeccata la scelta delle co-conduttrici di questa seconda serata: Sabrina Salerno è impacciata, le si incastra un tacco sulle scale e non segue il gobbo, le giornaliste Rai (e volti del Tg1) Emma D’Aquino e Laura Chimenti fanno del loro meglio, ma non sembrano propriamente a fuoco sul palco dell’Ariston.