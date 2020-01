SAG Awards, le più belle sul red carpet: Charlize, Scarlett e Jennifer

Ai SAG Awards, i premi del cinema assegnati dalla Screen Actors Guild, il più importante sindacato di attori di Hollywood, anticamera degli Oscar, sfilano le attrici più belle ed eleganti. Tra le best dressed della serata Charlize Theron in Givenchy Haute Couture , Scarlett Johannson in Armani Privé e Jennifer Aniston (senza reggiseno) in bianco Dior