Romeo Beckham debutta in copertina per Vogue

Romeo Beckham, 18enne secondogenito di David e Victoria, ha fatto il suo debutto come modello per Vogue. Capelli ossigenati, come il trend impone, intenso e affascinante, Romeo si conferma il più bello della famiglia, incredibilmente simile a mamma Vic . Scattata in una gelida giornata londinese poco prima di Natale, la nuova collezione di scatti, firmata da da Mert and Marcus a The Timber Barn, Muden Estate, non lontano da Londra cattura Romeo, 18 anni, mentre mixa un misto di abiti firmati e vintage.