Renato Zero, 70 anni vissuti all’insegna dell’arte e della libertà

Renato Zero compie 70 anni e pubblica tre nuovi album (“Zerosettanta, volume 1, 2 e 3) perché dice: “Non è il mio funerale ma credo che sia la mia rinascita per molti versi. Questi tre album sono la prova generale dei miei 70 anni. E sono contento di esserci arrivato incolume". Poeta eccentrico e geniale, voce degli ultimi (gli “zeri”) che ha sempre cantato: “Sogna in silenzio, ma vivi ad alta voce”. Le sue canzoni hanno segnato un’epoca, i suoi travestimenti fatto scandalo. Vita, amori e look iconici di un uomo che ha cambiato la storia e l’immagine della musica italiana