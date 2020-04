Quarantena vip: trend capelli colorati

In quarantena i vip combattono la noia cambiando look e colore di capelli. L’ultima tendenza: rosa shocking o eventualmente blu. E su Instagram si vedono i risultati di questi esperimenti di hair-stylist casalinghi: da Lady Gaga, che è stata la prima e ha lanciato il trend (lei lo ha fatto in tempi non sospetti, per il suo ultimo video “Stupid Love”), in poi, è stato un fiore di teste pink sugli account Instagram delle celeb. Lottie Moss, top model sorellina di Kate (nella foto), la cantante inglese Kerry Katona, Ireland Baldwin, figlia di Alec e Kim Basinger. E poi ancora l’attrice Jennifer Lowe Hewitt. E c’è anche chi azzarda e sperimenta nuove tinte: Hilary Duff si è presentata sui social con un caschetto blu, molto apprezzato dai follower. Mentre la cantante Pixie Lott, non sapendo quale colore scegliere, li ha sperimentati entrambi. Scorrete la gallery e prendete spunto