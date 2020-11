Presidenziali Usa, le star spronano al voto. Alcune esagerando…

La bellissima Ireland Baldwin, figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin, da sempre provocatrice, ha postato sul suo account Instagram alcune foto in topless per sensibilizzare gli elettori americani a votare per le Presidenziali del 3 novembre 2020. L’intento è sicuramente nobile, il mezzo discutibile…