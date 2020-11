People’s Choice Awards 2020: vincono (e brillano) Ellen Pompeo e Jennifer Lopez

La cerimonia dei People's Choice Awards, ossia i premi popolari per musica, tv e cinema, condotta da Demi Lovato, si è svolta il 15 novembre a Santa Monica, con un mix di ospiti virtuali e in presenza, causa restrizioni da Coronavirus. Tra i premiati, Bad Boys For Life si è aggiudicato il titolo di Film dell’anno, Will Smith e Tiffany Haddish quello di Star Cinematografiche dell’Anno; Grey’s Anatomy è stato votato come Show del 2020, mentre Cole Sprouse ed Ellen Pompeo hanno ricevuto il premio come Star Televisive dell’Anno. Icona dell’anno, la sempre meravigliosa Jennifer Lopez, in total red