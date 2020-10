I pancioni vip dell’autunno: Gigi Hadid

La supermodellaè incinta del cantante: i due stanno insieme dal 2015 e, dopo aver superato un momento di crisi, sono più innamorati che mai, in attesa (secondo le indiscrezioni) della loro prima figlia. La modella ha confermato la notizia in un'intervista virtuale con: "Ovviamente avremmo desiderato annunciarlo a nostro modo, ma siamo molto entusiasti, felici e grati per gli auguri e il supporto che ci sono arrivati". Ora Gigi mostra fiera il suo pancione su Instagram, affermando di essere oltre la ventisettesima settimana di gestazione.