Pancioni vip da quarantena: Alena Seredova

A 42 anni, Alena Seredova è incinta, per la terza volta (dopo i due maschietti avuti dall'ex marito Buffon) di una femminuccia, frutto dell'amore con Alessandro Nasi. “Devo essere serena, troppa responsabilità per la nuova vita”, ha scritto di recente la showgirl sui social, rispondendo alle tante domande degli follower. La bimba nascerà a giugno e Alena cerca di godersi appieno la gravidanza, nonostante la quarantena e le difficoltà, in isolamente a Torino, dove vivo, con il nuovo compagno e i figli. L'ultimo post pubblicato, lunedì 27 aprile 2020, è una bellissima foto del suo pancione, di quasi 8 mesi, accarezzato da Alessandro e il commento: "Buongiorno ❤️ #dobrerano #mumtobe #carezzadelpapa"