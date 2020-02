Oscar, le più belle (e i vincitori) sul red carpet

I tre trionfatori della 92esima notte degli Oscar, andata in scena al Kodak Theatre di Los Angeles il 9 febbraio 2020. Joaquin Phoenix ha vinto come migliore attore protagonista per la sua magistrale interpretazieon in“Joker”. Renée Zellweger si è aggiudicata la statuetta di migliore attrice grazie a “Judy” (biopic su Judy Garland) e Brad Pitt, un po’ meno annunciato degli altri due, ma altrettanto bravo, grazie allo stunt man migliore amico di Leonardo Di Caprio in “C’era una volta a…Hollywood” di Quentin Tarantino