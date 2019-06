Nadia Toffa ha compiuto 40 anni

Nadia Toffa ha compiuto 40 anni il 10 giugno 2019. Da diverso tempo la Iena combatte contro il cancro ma non ha mia perso la forza e il coraggio. Su Instagram ha scritto: "Ciao amici carissimi, finalmente ci siamo liberati dei primi 40 anni...ricchi di emozioni anche grazie a voi, ma le emozioni certo non finiscono qui. Affronto le mie difficoltà ogni giorno con il sostegno della mia famiglia e dei miei amici. Vi abbraccio con tutta la forza che ho per gli splendidi messaggi che mi state scrivendo. Mi rimarranno a lungo nel cuore. ❤️ N"