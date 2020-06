Compleanno di Nadia Toffa: la nostalgia di Golia

Giulio Golia, collega delle Iene e grande amico di Nadia Toffa, la ricorda su Instagram, il giorno in cui avrebbe compiuto 41 anni, e scrive: "Il vuoto che hai lasciato non potrà mai essere colmato; mi manca la tua risata, il tuo tono di voce urlato, mi mancano le nostre litigate....... ma anche le tue carezze...Manchi tu!ma oggi per il tuo compleanno festeggiamo,perché così avresti voluto. Il tuo orso buono #nadiatoffa #manchi #🙏"