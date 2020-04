Morto Luis Sepulveda, che ci ha insegnato a sognare e volare

Morto a 70 anni per complicazioni da Coronavirus lo scrittore cileno Luis Sepulveda. Una vita intensa, che ha conosciuto la militanza politica e il carcere e si è sempre battuta per la libertà, la sua e quella degli altri. Ha scritto racconti, romanzi noir, ha trascritto le sue esperienze di vita, come i sette mesi trascorsi nella foresta amazzonica con gli indios Shuar o su una nave di Greenpeace. Usava la favola per parlare di sentimenti e valori universali (quella della Gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, del gatto e del topo che diventò suo amico, della lumaca che scoprì il valore della lentezza e del cane che insegnò al bambino la fedeltà) riuscendo con una scrittura semplice e immediata a parlare di grandi passioni, amori e ideali irrinunciabili. Diceva infatti: "I miei sogni sono irrinunciabili, sono ostinati, testardi e resistenti". Abbiamo raccolto i suoi pensieri più belli