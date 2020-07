Morricone e il cinema: le colonne sonore indimenticabili

Morricone e il cinema: un grande amore durato oltre 50 anni, cominciato con Sergio Leone, suo compagno delle elementari, nel 1964, per il film “Per un pugno di dollari”. Le sue musiche sono state usate in più di 60 film vincitori di premi importanti, ma ciò che gli ha dato la fama mondiale come compositore, sono state soprattutto quelle prodotte per il genere del western all'italiana (“Spaghetti western”), che lo hanno portato a collaborare con registi come Sergio Leone, Duccio Tessari e Sergio Corbucci. Grazie alla notorietà acquisita, Morricone volerà a Hollywood, dove collaborerà con i registi più importanti, da Brian De Palma a Terrence Malick fino a Tarantino, grazie al quale ha vinto il suo secondo Oscar nel 2016 per la colonna sonora di "The Hateful Eight,". Una carrellata sulle meravigliose musiche composte per alcuni film indimenticabili