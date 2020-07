Monica Bellucci, radiosa al Taormina Film Festival

Monica Bellucci è stata ospite d’onore della sessantaseiesima edizione del Taormina Film Festival. L’attrice ha fortemente voluto essere al fianco degli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, ai quali è legata da un grande affetto, protagonisti del docu-film con brani di Ennio Morricone, Devotion. E, per non passare inosservata, ha scelto un look che ha lasciato tutti a bocca aperta.