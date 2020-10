Monica Bellucci compie 56 anni ed è ancora un’icona di bellezza

Il tempo per lei sembra non avanzare mai: Monica Bellucci festeggia 56 anni, ma la sua bellezza non cede il passo agli anni che trascorrono. È una vera diva, un'attrice di grande successo e una personalità prorompente che ha ispirato migliaia di donne in tutto il mondo. Ma è anche un'icona di stile, dalla raffinata eleganza che ha saputo conquistare tutti. Monica ha saputo sorprenderci con look mozzafiato che, ancora oggi, ricordiamo con gran piacere. E per celebrare il suo compleanno, vogliamo omaggiarla ripercorrendo la sua strepitosa carriera e la sua vita privata.