Miss Universo 2019 è Zozibini Tunzi, simbolo di inclusività

Miss Universo 2019: nella finalissima di Atlanta dell’8 dicembre la 26enne sudafricana Zozibini Tunzi ha sbaragliato le altre 89 pretendenti e si è aggiudicata il titolo. Zozibini ha puntato tutto il suo percorso verso il titolo sull’inclusività e sulla lotta agli stereotipi: “Ora siamo in un momento in cui le donne come me possono finalmente trovare un posto nella società, finalmente possono sapere che sono bellissime”