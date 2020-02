Milan Fashion Week, arrivano le più belle

Alla Milan Fashion Week in programma dal 18 al 24 febbraio 2020 arrivano non solo le top più belle e richieste del momento (come Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford, nella foto) ma anche tutto lo showbiz italiano e internazionale, in prima fila alle sfilate dei brand più famosi. Ospiti di Gucci, Armani, Alberta Ferretti, Elisabetta Franchi &Co, sono arrivai attrici, showgirl, cantanti e influenzer più amate.