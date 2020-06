Meryl Streep, meravigliosa ed eclettica: i ruoli memorabili

Meryl Streep compie 71 anni. Attrice donna meravigliosa, capace di passare dalla commedia al dramma, dal thriller al musical e risultare sempre credibile e intensa, l'attrice nata a Summit, nel New Jersey, il 22 giugno del 1949, festeggia 71 anni e oltre 40 di carriera cinematografica. Considerata da molti critici la più grande attrice vivente, Meryl Streep è stata nominata per l'Oscar per ben 21 volte e lo ha vinto tre volte. Nota per essere una grandissima perfezionista e meticolosa nel suo lavoro, ancora oggi, quando parla del suo futuro, dice "Qualunque cosa accada, non smetterò mai di recitare". Ripercorriamo insieme la sua carriera, ricordando i ruoli e film più memorabili