Melania Trump e Jill Biden, confronto di stile

Melania Trump e Jill Biden, due first lady diverse tra loro, che incarnano femminilità e stili opposti. Il confronto, da alcuni scivoloni della prima allo stile conservatore sprint della seconda, fatto dall’esperto: il misterioso fondatore di “Palazzo Madamas” account nato da poco sui social che si propone come “osservatorio permanente sul look dei potenti”, e che ha rilasciato una intervista all’HuffPost in cui ha fatto un confronto tra la moglie di Donald Trump e la (probabile) prossima first lady, Jill Biden, moglie di Joe