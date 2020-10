Martina Colombari al top e mamma dolcissima

Il tempo per Martina Colombari sembra non passare mai: bellissima, con un corpo perfetto modellato dall’attività fisica. E nel suo profilo Instagram si mostra spesso alle prese con allenamenti. Ma non solo, perché non manca anche qualche scatto più privato in compagnia del figlio Achille o del marito Alessandro Costacurta.