Mariah Carey, a 50 anni ancora la regina del Natale

Mariah Carey, a 50 anni è ancora la regina indiscussa delle canzoni di Natale: l’esibizione con Jennifer Hudson e Ariana Grande sulle note di "Oh Santa!" (brano incluso nell’album "Merry Christmas II you" della Carey del 2010) è già diventata iconica. La cantante 50enne ha rilasciato il video a mezzanotte di giovedì 3 dicembre, mentre lo speciale è stato presentato in anteprima su Apple TV +.