Dal 26 luglio al 2 agosto la splendidasi è illuminata per ospitare la: ideato dai fratelli Alessandro e Gianvito Casadonte, l’evento vi ha portato una ricca settimana di proiezioni, incontri e performance musicali insieme a grandi nomi del panorama nazionale ed internazionale, tutti pronti a ricevere un riconoscimento. Spetta a noi, invece, distribuire quelli inerenti al: a meritare una menzione speciale è senz’altro Rocio Morales , alla sua prima uscita mondana dopo essere stata inghiottita dal moto del gossip insieme all’ormai ex Raoul Bova , la quale per l’occasione ha deciso di splendere sola, seppur in nero. L’attrice ha scelto un, dotato di ruches, con scollo a V e spacco velato vertiginoso che le fa meritare il nostro