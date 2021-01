Made in Italy, il cast: Greta Ferro

Si intitola Made In Italy la fiction - in onda dal 13 gennaio in prima serata su Canale 5 - che racconta la storia della moda attraverso gli occhi di Irene, giornalista in una rivista fashion negli anni Settanta. Protagonista Greta Ferro che veste i panni di una donna forte e indipendente, accanto a un cast stellare.