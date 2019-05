Luke Perry: il messaggio toccante del figlio Jack

Jack, il figlio primogenito di Luke Perry, wrestler professionista, dedica al papà parole commoventi: "Era molte cose per un sacco di persone. Per me, era sempre e solo papà. Mi ha amato e supportato in tutto e mi ha ispirato a essere il migliore che potessi essere. Ho imparato tanto da te e il mio cuore è spezzato pensando a tutto ciò per cui non ci sarai più. Mi mancherai ogni giorno che camminerò su questa terra. Farò tutto il possibile per portare avanti la tua eredità e renderti orgoglioso. Ti amo papà."