Chiara Ferragni e Fedez: Natale sulle Dolomiti

I "Ferragnez" hanno scelto le Dolomiti per festeggiare il Natale 2019. Insieme a loro, il piccolo Leone e i rispettivi genitori. Oltre alle immancabili sorelle di Chiara, Francesca e Valentina. con relativi compagni. E tra sciate, ciaspolate e soste in rifugio, tutto immancabilmente postato sui social, la vacanza diventa occasione per sfoggiare outfit griffati e rilassarsi nel resort più esclusivo di Madonna di Campiglio, il "Lefay Resort & SPA Dolomiti"