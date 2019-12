Foto iconiche del 2019: i momenti da ricordare

Dall’Oscar a Lady Gaga, alla morte di Luke Perry, passando per il Met Gala e le uscite cinematografiche che hanno emozionati: le foto, e i momenti più significativi, del 2019. Nella foto, una Lady Gaga visibilmente commossa, riceve l'Oscar per la migliore canzone, con "Shallow" (nel film "A Star Is Born" di cui è protagonista)