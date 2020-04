La quarantena dorata dei vip: Bella Hadid

Bella Hadid, top model tra le più belle e famose, posta foto della sua quarantena dorata a Los Angeles. Tra un barbecue e un drink sul prato, una nuotata in piscina e un po’ di relax al sole, in giardino, per “fare il pieno di vitamina d” come scrive su Instagram, non c’è dubbio che il suo restare a casa ha un sapore diverso. Buon per lei, che resta un sogno anche se agli arresti domiciliari